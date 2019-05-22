Мадонна показала клип на песню Crave из будущего альбома: видео

Певица Мадонна представила клип на композицию Crave, которую она записала совместно с рэпером Swae Lee. Клип опубликован на Youtube-канале артистки.

Песня войдет в новый альбом Madame X, премьера которого запланирована на 14 июня этого года. Пластинка будет состоять из 15 композиций.

Выход нового альбома Madame X Мадонна анонсировала у себя в Instagram 15 апреля.

17 мая сообщалось, что культовая немецкая индастриал-метал-группа Rammstein после десятилетнего молчания выпустила свой седьмой студийный альбом. Пластинка не имеет названия либо - в магазинах и стримингах, в ряде музыкальных СМИ - тоже называется Rammstein.

Струнный квартет Asturia Girls из Украины исполнит гимн Лиги чемпионов УЕФА за несколько минут до начала финала, который состоится в Мадриде. Финал состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано - сразятся игроки "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Хедлайнером церемонии открытия станет американская поп-группа Imagine Dragons.