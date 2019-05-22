Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Певица записала композицию совместно с рэпером Swae Lee

Певица Мадонна представила клип на композицию Crave, которую она записала совместно с рэпером Swae Lee. Клип опубликован на Youtube-канале артистки.

Песня войдет в новый альбом Madame X, премьера которого запланирована на 14 июня этого года. Пластинка будет состоять из 15 композиций.

Выход нового альбома Madame X Мадонна анонсировала у себя в Instagram 15 апреля.

17 мая сообщалось, что культовая немецкая индастриал-метал-группа Rammstein после десятилетнего молчания выпустила свой седьмой студийный альбом. Пластинка не имеет названия либо - в магазинах и стримингах, в ряде музыкальных СМИ - тоже называется Rammstein.

Струнный квартет Asturia Girls из Украины исполнит гимн Лиги чемпионов УЕФА за несколько минут до начала финала, который состоится в Мадриде. Финал состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано - сразятся игроки "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Хедлайнером церемонии открытия станет американская поп-группа Imagine Dragons.

Отправить:
Распечатать:
Теги: музыка, мадонна, клип
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Мадонна показала клип на песню Crave из будущего альбома: видео
Мадонна показала клип на песню Crave из будущего альбома: видео
В Киеве стартовал Книжный Арсенал: видео
В Киеве стартовал Книжный Арсенал: видео
Внеочередное заседание Рады: инициативу Зеленского не поддержали
Внеочередное заседание Рады: инициативу Зеленского не поддержали
ТЭК Хищения в энергетике. САП открыла дело против Порошенко
Кабмин выбрал модель разделения Нафтогаза
ТЭК Кабмин выбрал модель разделения Нафтогаза
Минус власть, плюс референдумизация всей страны
Мнение Минус власть, плюс референдумизация всей страны
Популярное
фото/видео
Мадонна показала клип на песню Crave из будущего альбома: видео
Мадонна показала клип на песню Crave из будущего альбома: видео
В Киеве стартовал Книжный Арсенал: видео
В Киеве стартовал Книжный Арсенал: видео 22.05.19, 17:09
Внеочередное заседание Рады: инициативу Зеленского не поддержали
Внеочередное заседание Рады: инициативу Зеленского не поддержали 22.05.19, 13:44
Зеленский показал инаугурацию с обратной стороны телекамер: видео
Зеленский показал инаугурацию с обратной стороны телекамер: видео 22.05.19, 11:19
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 