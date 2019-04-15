Мадонна анонсировала новый альбом: видео

Певица Мадонна у себя в Instagram анонсировала выход своего нового альбома.

В YouTube-канале Мадонна опубликовала тизер, в котором говорится, что пластинка будет называться Madame X.

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Тизер содержит фрагменты музыки с нового релиза, а певица меняет образы, объясняя тем самым концепцию альбома.

Ранее сообщалось, что Мадонна выступит на Евровидении-2019. Организатор Евровидения-2019- Европейский вещательный союз (EBU) - эту информацию пока не подтвердил.

Планируется, что Мадонна выступит в качестве гостя в финале конкурса и исполнит во время подсчета голосов две песни - одну из своих знаменитых композиций и одно произведение из нового альбома.

Сопровождать певицу на конкурс будет команда из 160 человек. Выступление Мадонны обойдется приглашающей стороне в $1,3 млн. Эту сумму заплатит владелец Number 10 strategies – канадско-израильский бизнесмен Сильван Адамс. В течение последних нескольких лет он финансирует ряд крупных мероприятий и концертов мировых звезд по Израилю.

Песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве.