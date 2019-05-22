Девушки из Украины сыграют в Мадриде гимн Лиги чемпионов: видео

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Украинский женский квартет исполнит гимн Лиги чемпионов УЕФА за несколько минут до свистка в перед началом матча "Тоттенхэм" и "Ливерпуль"

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Струнный квартет Asturia Girls из Украины исполнит гимн Лиги чемпионов УЕФА за несколько минут до начала финала, который состоится в Мадриде. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Финал состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано - сразятся игроки "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Хедлайнером церемонии открытия станет американская поп-группа Imagine Dragons.

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"Это удивительная возможность – выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Мы будем ценить этот момент всю оставшуюся жизнь и с нетерпением ждем этого дня", – сказала Цыбка.

Название квартета происходит от произведения испанского композитора Исаака Альбениса. Первый альбом они выпустили в 2017 году. Он состоит з оригинальных аранжировок классических произведений и хитов таких исполнителей как Lady Gaga, Madonna и Depeche Mode.

Asturia Girls состоит из Веры Валиевой (скрипка), Екатерины Головко (скрипка), Елены Москаленко (альт) и Мирославы Цыбки (виолончель). 

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Теги: футбол, Лига чемпионов, музыка, Asturia Girls
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