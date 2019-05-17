Музыка. Rammstein после десяти лет молчания выпустили альбом

Фото: Facebook группы

Культовая немецкая индастриал-метал-группа Rammstein после десятилетнего молчания выпустила свой седьмой студийный альбом. Пластинка не имеет названия либо - в магазинах и стримингах, в ряде музыкальных СМИ - тоже называется Rammstein.

Альбом традиционно содержит 11 песен, две из которых - Deutschland и Radio - группа представила ранее вместе с клипами.

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В ближайшее время должен выйти третий клип - скорее всего, на песню Zeig Dich.

Что касается звучания альбома - это Rammstein, возведенный в превосходную степень. При том, что темп альбома в среднем выше, чем было раньше, здесь есть все, чем Rammstein знамениты и любимы - и все это акцентировано и подчеркнуто, от жестких гитарных риффов и "армейских" ударных партий до клавиш, фирменных "хоровых" вставок и провокативной и глубокой лирики. Вокалист Тилль Линдеманн использует весь имеющийся у него диапазон, а в песне Puppe демонстрирует нечто, чего не делал раньше. Достаточно будет сказать, что Puppe вызывает в памяти хит другой культовой группы, KoЯn - Daddy.

В целом же, пластинка заставляет вспомнить еще одних легендарных немцев, Tangerine Dream, а также Depeche Mode периода 90-х, электронную музыку 80-х, Мэрилина Мэнсона, с которым у Rammstein вообще много общего. В конце концов, их обоих любит кинорежиссер Дэвид Линч и обе группы в свое время сделали великолепные каверы на песни тех же Depeche Mode.

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Альбом немецких пироманов, на обложке которого изображена незажженная спичка, не является экспериментальным. Он является неожиданным, очень концентрированным и на самом деле очень тяжелым. Именно таким, какой Rammstein могли бы создавать десять лет.

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