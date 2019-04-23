Музыка. Rammstein показали Херсон в тизере нового альбома: видео

Немецкая группа Rammstein использовала фото одной из площадей Херсона в тизере нового альбома. Об этом сообщает Kyiv Post.

В 20-секундном тизере видно фото кольцевой развязки, снятой дроном. Внутри кольца - огромная спичка. Украинские фанаты группы узнали на снимке Каховскую площадь Херсона.

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В центре площади ранее был расположен монумент "Три штыка", посвященный защитникам города от нацистов во время Второй мировой войны. Осенью прошлого года его снесли в рамках закона о декоммунизации. В видео Rammstein на месте, где раньше был памятник, и помещена спичка.

Участники Rammstein не объяснили, почему выбрали именно изображение Херсона.

В марте Rammstein выпустили первый клип с нового альбома - на песню Deutschland.

На официальном канале группы в YouTube уже есть тизеры практически всех песен с новой пластинки, которая выйдет 17 мая.