Музыка. Rammstein не сдержали слово, клип "Stripped" вышел: видео

Rammstein (фото - EPA)

Популярная немецкая индастриал-метал-группа Rammstein опубликовала на своем Youtube-канале скандальный клип на песню "Stripped", премьера которого состоялась в 1998 году.

С выходом клипа группу обвинили в пропаганде нацизма. Фронтмен Тиль Линдеманн неоднократно заявлял, что на официальном канале группы он не появится, поскольку музыканты устали от обвинений в том, что они исповедуют правые взгляды и намекают на превосхожство арийской расы над другими.

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В клипе использованы кадры из фильма "Олимпия" о летних Олимпийских играх в Берлине режиссера-документалиста Лени Риффеншталь. "Олимпия" снималась по заказу Геббельса и вышла в апреле 1938-го. Сам Гитлер симпатизировал талантливой Риффеншталь, а фильм стал пропагандой национал-социализма. Позднее она тоже жалела об этом.

До мая 2019 года на стриминговых сервисах можно было найти лишь пользовательские копии клипа.

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