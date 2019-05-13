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13.05.2019, 13:47

Музыка. Rammstein не сдержали слово, клип "Stripped" вышел: видео

Музыка. Rammstein не сдержали слово, клип "Stripped" вышел: видео - Фото
Rammstein (фото - EPA)

Премьера ролика, смонтированного из кадров нацистского пропагандистского фильма, состоялась 21 год назад. Из-за скандала его сняли с ротации

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Популярная немецкая индастриал-метал-группа Rammstein опубликовала на своем Youtube-канале скандальный клип на песню "Stripped", премьера которого состоялась в 1998 году.

С выходом клипа группу обвинили в пропаганде нацизма. Фронтмен Тиль Линдеманн неоднократно заявлял, что на официальном канале группы он не появится, поскольку музыканты устали от обвинений в том, что они исповедуют правые взгляды и намекают на превосхожство арийской расы над другими.

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В клипе использованы кадры из фильма "Олимпия" о летних Олимпийских играх в Берлине режиссера-документалиста Лени Риффеншталь. "Олимпия" снималась по заказу Геббельса и вышла в апреле 1938-го. Сам Гитлер симпатизировал талантливой Риффеншталь, а фильм стал пропагандой национал-социализма. Позднее она тоже жалела об этом.

До мая 2019 года на стриминговых сервисах можно было найти лишь пользовательские копии клипа.

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Теги: гитлер, клип, Rammstein, Тиль Линдеманн, олимпия, геббельс, Stripped
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