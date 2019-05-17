Мадонна выступит в финале Евровидения-2019

Мадонна (фото - EPA)

Американская певица Мадонна подписала контракт с организаторами песенного конкурса Евровидение-2019: теперь она сможет выступить во время финала шоу. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Мадонна прилетела в Израиль вечером 14 мая.

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Финал Евровидения пройдет в субботу, 18 мая. Мадонна планирует исполнить во время подсчета голосов две песни: известную "Like A Prayer" и трек из нового альбома "Madame X".

Вчера, 16 мая, состоялся второй полуфинал конкурса, из которого дальше вышли десять артистов.

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