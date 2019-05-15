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15.05.2019, 13:04

Евровидение-2019. Букмекеры снова изменили тройку лидеров

Евровидение-2019. Букмекеры снова изменили тройку лидеров - Фото
Фото: eurovision.tv

В тройке лидеров теперь участники от Нидерландов, Швеции и Австралии

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После первого полуфинала букмекеры изменили тройку лидеров песенного конкурса Евровидение-2019. Об этом свидетельствуют данные на сайте eurovisionworld.com.

Крупнейшие мировые букмекерские конторы лидером по-прежнему называют Дункана Лоренса от Нидерландов. Его шанс на победу теперь уже 27%.

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На втором месте оказался участник от Швеции Йон Лундвик (ранее он занимал третье место). Шансы на победу Лудвика – около 13%.

На третьем месте в букмекерском рейтинге теперь представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке, удивившая зрителей технологичными декорациями и эффектами во время выступления в первом полуфинале.

В предварительном рейтинге букмекеров первое место занимал Сергей Лазарев из России. Теперь он занимает четвертое место (8%).

14 мая состоялся первый полуфинал конкурса. В финал прошли участники от Кипра, Словении, Чехии, Беларуси, Сербии, Австралии, Исландии, Эстонии, Греции, Сан-Марино.

Украина в этом году участие в конкурсе не принимает.

Читайте также: Первый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж: фото

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Теги: евровидение, букмекеры
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