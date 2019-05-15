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15.05.2019, 12:37

Первый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фото

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Первый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фото
Первый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фото
Первый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фотоПервый полуфинал Евровидения: полеты над сценой и эпатаж - фото

Пока одни участники первого полуфинала Евровидения-2019 пытались удивить необычными нарядами и спецэффектами, другие делали ставку на простоту

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Вечером 14 мая в Тель-Авиве состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2019, в котором выступили представители 17 стран.

По традиции, открывает конкурс победитель прошлогоднего Евровидения - первой выступила Нетта Барзилай, которая принесла победу Израилю.

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Участники пытались поразить воображение зрителя необычными визуальными спецэффектами. Кейт Миллер-Хейдке из Австралии парила над сценой на высоком шесте, группа из Исландии эпатировала БДСМ-костюмами, Конан Осирис из Исландии прикрепил пластиковую бороду, участник от Венгрии вышел на сцену босиком.

Дуэт из Словении, группа из Черногории, участник от Эстонии сделали акцент на вокальных данных, от их выступления не отвлекали ни декорации, ни подтанцовка.

Представитель Сан-Марино, второй раз штурмующий Евровидение, практически при отсутствии вокальных данных и впечатляющего шоу, умудрился пройти в финал благодаря нехитрой приятной мелодии и обаянию.

По итогам смешанного голосования жюри и зрителей из 17 участников определились первые 10 финалистов: Кипр, Словения, Чехия, Беларусь, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Греция и Сан-Марино.

Второй полуфинал состоится 16 мая. Финал запланирован на 18 мая. Украина в этом году из-за скандала с нацотбором участия не принимает.

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Теги: фоторепортаж, Евровидение-2019, первый полуфинал
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