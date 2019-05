Евровидение-2019. Кто прошел в финал из второго полуфинала

Фото: скриншот видео

Сегодня, 16 мая, в Тель-Авиве (Израиль) прошел второй полуфинал ежегодного песенного конкурса Евровидение. По правилам, победители первого и второго полуфинала выходят в финал.

Во втором полуфинале выступало 18 конкурсантов, в финал прошли 10 из них.

Это представители стран: 1. Швейцария: Luca Hänni — She Got Me. 2. Дания: Leonora — Love Is Forever. 3. Швеция: John Lundvik — Too Late For Love. 4. Мальта: Michela — Chameleon. 5. Россия: Sergey Lazarev — Scream. 6.Албания: Jonida Maliqi — Ktheju tokës. 7. Норвегия: KEiiNO — Spirit in the Sky. 8. Нидерланды: Duncan Laurence — Arcade. 9. Северная Македония: Tamara Todevska — Proud. 10. Азербайджан: Chingiz — Truth.

Первый полуфинал прошел 14 мая. Финал состоится в субботу, 18 мая. Украина в этом году участия в конкурсе не принимает.