Джонни Депп записал кавер на песню "Heroes" Дэвида Боуи: видео

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Кавер войдет в новый альбом Hollywood Vampires, который выйдет 21 июня под названием Rise

Американская группа Hollywood Vampires, в состав которой входят американский актер Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри, представила кавер-версию на композицию "Heroes" британского музыканта Дэвида Боуи, который посмертно был награжден двумя премиями Brit Awards. Лайв-видео сингла опубликовано на канале earMUSIC в YouTube.

Ролик черно-белый. Некоторые кадры сняты в Берлине на Hansa Studios, где Боуи записывал оригинал песни.

Боуи скончался 11 января 2016 года, в возрасте 69 лет. Его первую запись продали на аукционе за десятки тысяч долларов. Астрономы назвали созвездие в честь Боуи. Королевская почта выпустила марки с его фото. Позже нашли аудиозапись молодого и еще не известного Боуи.
Falcon Heavy запустила ракету-носитель с автомобилем Илона Маска, на борту которого играла песня Боуи "Space Oddity".

Читайте также: Прослушивание песен Боуи после его смерти выросло почти на 3000%

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Теги: музыка, песня, Джонни Депп, дэвид боуи, Hollywood Vampires
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