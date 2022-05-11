Украина вышла в финал Евровидения – видео

Украинская группа Kalush Orchestra вышла в финал песенного конкурса "Евровидение-2022" со своей песней "Стефания". Результаты голосования объявили во время трансляции первого полуфинала, состоявшегося 10 мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кроме Украины, в финал вышли представители Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции и Молдовы.

Второй полуфинал состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

Букмекеры прогнозируют, что Kalush Orchestra победит на Евровидении. Шансы украинской группы на победу оцениваются в 49%. Для сравнения – на втором месте Италия, шансы которой оцениваются в 15%.

В ходе финала нацотбора Kalush Orchestra заняли второе место. Из-за технических сбоев и недоразумений с баллами нацотбор не прошел без скандала. О том, как решали, Алина Паш поедет на Евровидение, или Калуш мы писали подробно здесь. Подбросил дров в костер и один из судей Ярослав Лодыгин своим комментарием о "людях с гор".

Кульминацией истории стала ложная справка победительницы отбора и основной конкурентки группы Алины Паш по ее поездке в оккупированный Крым. Суспільне дисквалифицировало Паш, а Kalush Orchestra объявили победителем нацотбора.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.