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Умер актер из "Крестного отца" и "Мизери" Джеймс Каан

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 07:04
Умер актер из
Джеймс Каан в фильме "Игрок" (1974)

Выдающийся американский актер Джеймс Каан скончался 6 июня в возрасте 82 лет. Об этом сообщила его семья в его Twitter.

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Каан сыграл в классическом "Крестном отце" (1972) старшего сына дона Корлеоне и был номинирован за эту роль на "Оскар". 

Еще одной его знаменитой ролью стал писатель Пол Шелдон из экранизации романа Стивена Кинга "Мизери" (1990). 

Всего на счету Каана более 130 ролей в кино. 

Сергей Бережной
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актер Джеймс Каан
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