Умер актер из "Крестного отца" и "Мизери" Джеймс Каан

Выдающийся американский актер Джеймс Каан скончался 6 июня в возрасте 82 лет. Об этом сообщила его семья в его Twitter.

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Каан сыграл в классическом "Крестном отце" (1972) старшего сына дона Корлеоне и был номинирован за эту роль на "Оскар".

Еще одной его знаменитой ролью стал писатель Пол Шелдон из экранизации романа Стивена Кинга "Мизери" (1990).

Всего на счету Каана более 130 ролей в кино.

В сентябре 2021 года в возрасте 88 лет скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо.

Сергей Бережной

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