Умер актер из "Крестного отца" и "Мизери" Джеймс Каан
08.07.2022, 07:04
Джеймс Каан в фильме "Игрок" (1974)
Выдающийся американский актер Джеймс Каан скончался 6 июня в возрасте 82 лет. Об этом сообщила его семья в его Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Каан сыграл в классическом "Крестном отце" (1972) старшего сына дона Корлеоне и был номинирован за эту роль на "Оскар".
Еще одной его знаменитой ролью стал писатель Пол Шелдон из экранизации романа Стивена Кинга "Мизери" (1990).
Всего на счету Каана более 130 ролей в кино.
- В сентябре 2021 года в возрасте 88 лет скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии