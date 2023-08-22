Умер Тото Кутуньо, певцу было 80 лет

обновлено

На восьмидесятом году жизни скончался итальянский певец и автор песен Тото (Сальваторе) Кутуньо. Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на Данило Манкузо, менеджера певца. В 2015 году он записывал поздравление российскому диктатору Владимиру Путину, но в 2019 году отрицал это и говорил, что "не согласен с действиями Путина в Крыму".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Исполнитель скончался около 16:00 в больнице Сан-Рафаэле в Милане, куда он был госпитализирован.

По словам менеджера Кутуньо, после продолжительной болезни певцу стало хуже в последние месяцы.

7 июля исполнителю исполнилось 80 лет.

При жизни Кутуньо опубликовал 16 альбомов, он является победителем песенного конкурса в Санремо в 1980 году и Евровидения в 1990 году.

Также певец был автором и соавтором песен других популярных исполнителей, в частности Джо Дассена и Адриано Челентано.

Его самой популярной песней на Youtube является "L'italiano" ("Итальянец"), клип на нее собрал более 43 млн просмотров после загрузки в 2017 году.

В 2019 году депутаты Верховной Рады обращались к главе СБУ и просили "принять соответствующие решения по запрету въезда на территорию Украины Сальваторе Кутуньо".

В обращении отмечалось, что Кутуньо "открыто поддерживает политику [российского диктатора] Владимира Путина, аннексию Крыма и является членом ассоциации друзей Путина".

В 2015 году появилось видео на Youtube-канале "Друзья Путина в Италии и во всем мире" под заголовком "Тото Кутуньо поздравляет Владимира Путина с днем рождения", где певец произносит эти поздравления.

Несмотря на это, Кутуньо посетил Киев в 2019 году и дал концерт.

В комментарии ТСН исполнитель заявил, что он не согласен "с действиями Путина в Крыму", а поздравление посвятил "не лично президенту РФ".

По словам певца, ему неоднократно предлагали выступить на временно оккупированном полуострове Крым, однако он всегда отказывался.

В 2009 году Кутуньо выразил сожаление по поводу схожести его песни "Ti amo" ("Я тебя люблю") в исполнении Умберто Тоцци с песней "Лидер", которую главе ныне запрещенной Партии регионов президенту-беглецу Виктору Януковичу презентовали как предвыборный гимн.

Читайте также: Певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.