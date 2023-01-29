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Умер украинский поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 21:50
Умер украинский поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко - Фото
Дмитрий Павлычко (Фото - Facebook Сидоржевского)

В возрасте 93 лет умер известный украинский поэт Дмитрий Павлычко. Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

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Павлычко умер сегодня вечером, об этом стало известно от его дочери. Также о смерти написала внучка поэта, Дана Павлычко.

Павлычко родился в 1929 году в Ивано-Франковской области (тогда – аннексированная Польшей ЗУНР). Он был поэтом, переводчиком, шестидесятником, общественно-политическим деятелем, автором текста известной украинской песни "Два кольори".

Павлычко был одним из самых выдающихся украинских переводчиков – переводил с английского, испанского, итальянского, французского, португальского и многих славянских языков. Благодаря Павлычко впервые на украинском языке появилось полное собрание сочинений Шекспира в шести томах.

В 2004 году Павлычко получил звание Героя Украины. Также он кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV и V степеней, ордена "За заслуги" III степени, ордена Свободы и лауреат премии Тараса Шевченко.

С 1995 по 1998 год Павлычко был послом Украины в Словакии, а в 1999-2002 годах – послом Украины в Польше.

Также Павлычко – один из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и первой внешнеполитической доктрины самостоятельного государства, которая предусматривала нейтральный и внеблоковый статус Украины. Иногда эту доктрину называют "доктриной Павлычко".

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Оксана Житнюк
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писатель поэт Дмитрий Павлычко
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