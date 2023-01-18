На 101-м году жизни умер Герой Украины, сотенный УПА Мирослав “Кривонос” Симчич

18 января скончался сотенный Украинской повстанческой армии Мирослав “Кривонос” Симчич. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

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5 января он отметил 100-летний юбилей.

“Чрезвычайно ценно то, что при жизни государство все же признало его Героем Украины. Президент Владимир Зеленский присвоил Мирославу Симчичу звание Герой Украины с удостоением ордена”, - написала она.

За жизнь “Кривонос” пережил более 32 лет советских концлагерей.

“Гордимся, что в нашем крае был такой славный человек. Его подвиги будет знать и помнить не одно поколение украинцев. Выражаем искренние соболезнования родным и близким”, - подытожила глава ОВА.

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Євген Пилипенко

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