У Дуды считают, что герои нынешней войны со временем затмят значение УПА для украинцев
Не секрет, что взгляды поляков и украинцев на их общую историю разные, но отношения народов "должны основываться на уважении к тем, кто отдал свою жизнь в результате польско-украинских конфликтов". Так советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох ответил на вопрос журналиста о фото главкома ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета идеолога украинских националистов Степана Бандеры. Он полагает, пишет РАР, что герои нынешней войны со временем "затмят" для украинцев значение УПА.
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Чиновник сказал, что "и у нас тоже есть свои герои, которые не всегда символизируют то же самое за границей", — отметил Кумох.
Он привел как пример польского политического деятеля/публициста, симпатика антисемитских идей Романа Дмовского: "У евреев [он] ассоциируется совсем иначе, чем у нас".
Представитель президента Польши сказал, что полякам, "безусловно, не нравится", что Украина обращается к традициям УПА, "однако я не совсем согласен с посылом, что Украина строит на этом свою идентичность".
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"Я считаю, что, наоборот, это построение будет очень ограниченным в ближайшие десятилетия, потому что появятся герои этой освободительной войны – и они затмят УПА", — сказал он.
1 января 2023 года Рада опубликовала в Twitter фото Залужного с портретом Бандеры и цитатой лидера ОУН (б) – "если между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб; если народ выберет свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим". Этот твит затем был удален; в Польше ранее возмутились таким постом, а в том, что его удалили, увидели знак.
- В мае 2022 года президент Зеленский, выступая в Раде с польским коллегой Дудой, заявил, что никакие разногласия между Киевом и Варшавой не имеют значения после широкомасштабного вторжения РФ.
- В Украине и Польше по-разному оценивают личность Бандеры, чем активно пользуется российская пропаганда, пытаясь вбить клин между странами.
- По словам Кумоха, Россию никто в восточноевропейской семье народов не ждет, – "она чужая, в отличие от украинцев и беларусов".
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