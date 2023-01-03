У Дуды считают, что герои нынешней войны со временем затмят значение УПА для украинцев

Не секрет, что взгляды поляков и украинцев на их общую историю разные, но отношения народов "должны основываться на уважении к тем, кто отдал свою жизнь в результате польско-украинских конфликтов". Так советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох ответил на вопрос журналиста о фото главкома ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета идеолога украинских националистов Степана Бандеры. Он полагает, пишет РАР, что герои нынешней войны со временем "затмят" для украинцев значение УПА.

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Чиновник сказал, что "и у нас тоже есть свои герои, которые не всегда символизируют то же самое за границей", — отметил Кумох.

Он привел как пример польского политического деятеля/публициста, симпатика антисемитских идей Романа Дмовского: "У евреев [он] ассоциируется совсем иначе, чем у нас".

Представитель президента Польши сказал, что полякам, "безусловно, не нравится", что Украина обращается к традициям УПА, "однако я не совсем согласен с посылом, что Украина строит на этом свою идентичность".

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"Я считаю, что, наоборот, это построение будет очень ограниченным в ближайшие десятилетия, потому что появятся герои этой освободительной войны – и они затмят УПА", — сказал он.

1 января 2023 года Рада опубликовала в Twitter фото Залужного с портретом Бандеры и цитатой лидера ОУН (б) – "если между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб; если народ выберет свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим". Этот твит затем был удален; в Польше ранее возмутились таким постом, а в том, что его удалили, увидели знак.

Євген Пилипенко

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