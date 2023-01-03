Из Twitter Верховной Рады исчез пост о Бандере после звонка из Польши — МИД Польши

Пост к 114-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры исчез из аккаунта Верховной Рады в Twitter после разговора премьер-министров двух стран. Об этом в эфире Польского радио сказал замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик, сообщает PAP.

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"Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу дать понять, что со стороны польского государства неприемлемо чествование Степана Бандеры, идеолога украинских националистов, убившего десятки тысяч поляков на Волыни", – сказал он.

По словам Муларчика, украинцы должны осознавать, что то, что сейчас делают польское правительство и поляки, имеет гораздо большее значение для независимой, суверенной Украины.

Вместе с тем он отметил, что у поляков "впереди еще есть работа", поскольку, по его мнению, многие украинцы не знают о событиях на Волыни. "Я убежден, что придет время, когда этот вопрос будет прояснен в отношениях между нашими странами", – сказал Муларчик.

1 января, в день рождения Бандеры, в аккаунте Рады было опубликовано фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры. По состоянию на вечер 2 января в аккаунтах Рады такого поста уже не было.

2 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поднимет этот вопрос в своем следующем разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Мы крайне критично, очень-очень негативно относимся к любому прославлению или даже упоминанию Бандеры", – заявил Моравецкий.

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Вадим Ребрина

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