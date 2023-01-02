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Премьер Польши хочет обсудить со Шмыгалем Бандеру: Негативно относимся даже к упоминанию

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 22:24
Премьер Польши хочет обсудить со Шмыгалем Бандеру: Негативно относимся даже к упоминанию - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поговорит об идеологе украинских националистов Степане Бандере со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Моравецкий заявил, что Польша крайне критически относится к любому прославлению лидера ОУН (б), передает PAP.

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На пресс-конференции Моравецкого попросили прокомментировать публикацию 1 января, в день рождения Бандеры, в аккаунте Верховной Рады фотографии главкомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета лидера ОУН (б). По состоянию на вечер 2 января в аккаунтах Рады такого поста нет.

"Мы крайне критично, очень-очень негативно относимся к любому прославлению или даже упоминанию Бандеры", – заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что "здесь не может быть нюансов", и анонсировал поднятие данного вопроса в своем следующем разговоре со Шмыгалем.

Моравецкий назвал Бандеру "идеологом преступных времен, времен войны", когда произошли "эти страшные украинские преступления".

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Оксана Житнюк
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Степан Бандера польша Матеуш Моравецкий Валерий Залужный Денис Шмыгаль верховная рада
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