Премьер Польши хочет обсудить со Шмыгалем Бандеру: Негативно относимся даже к упоминанию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поговорит об идеологе украинских националистов Степане Бандере со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Моравецкий заявил, что Польша крайне критически относится к любому прославлению лидера ОУН (б), передает PAP.
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На пресс-конференции Моравецкого попросили прокомментировать публикацию 1 января, в день рождения Бандеры, в аккаунте Верховной Рады фотографии главкомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета лидера ОУН (б). По состоянию на вечер 2 января в аккаунтах Рады такого поста нет.
"Мы крайне критично, очень-очень негативно относимся к любому прославлению или даже упоминанию Бандеры", – заявил Моравецкий.
Он подчеркнул, что "здесь не может быть нюансов", и анонсировал поднятие данного вопроса в своем следующем разговоре со Шмыгалем.
Моравецкий назвал Бандеру "идеологом преступных времен, времен войны", когда произошли "эти страшные украинские преступления".
- В мае президент Зеленский, выступая в Раде с Дудой, заявил, что никакие разногласия между Киевом и Варшавой не имеют значения после широкомасштабного вторжения РФ.
- В Украине и Польше по-разному оценивают личность Бандеры, чем активно пользуется российская пропаганда, пытаясь вбить клин между странами.
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