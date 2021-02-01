Умер украинский режиссер Сергей Проскурня

На 64 году жизни скончался украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня. Об этом в Facebook сообщил бывший министр культуры Евгений Нищук.

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"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ... Я его называл наш Драматург... Трудно объять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив..." – написал Нищук.

Экс-народный депутат Ирина Подоляк сообщила в Facebook, что Проскурня "ушел внезапно".

О причине смерти режиссера не сообщается.

Сергей Проскурня в 1990-х участвовал в разработке концепции фестиваля "Червона рута", был автором идеи и главным режиссером фестиваля нетрадиционных жанров искусства "Вивих", создал и провел 11 международных театральных фестивалей-лабораторий "Мистецьке Березілля".

Сотрудничал с Международным фондом "Возрождение", неоднократно встречался с его основателем Джорджем Соросом и дискутировал с ним о проблемах развития негосударственного сектора культуры в Украине.

С декабря 2007 года входил в команду министра культуры и туризма Василия Вовкуна, впоследствии стал советником министра на общественных началах.

В 2013-2014 гг воплотил масштабный кинопроект "Наш Шевченко" (часть сюжетов снимал на Евромайдане). Разработал концепцию выставки "Шевченкомания" в Мистецькому арсеналі в Киеве.

Проскурня – режиссер оратории "С нами Бог", посвященной Героям Небесной сотни и военным, воюющим на Донбассе.

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Вадим Ребрина

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