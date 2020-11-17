Умер театральный режиссер Роман Виктюк

Ранее Виктюк переболел коронавирусом и был госпитализирован для восстановления от последствий

Театральный режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на помощника художественного руководителя театра Виктюка Людмилу Исакович.

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В издании не уточняют причин смерти режиссера, но отмечают: в конце октября режиссер был госпитализирован после восстановления от последствий коронавирусной болезни COVID-19.

Виктюк родился во Львове в 1936 году. За время карьеры работал режиссером во Львовском и Киевском ТЮЗах, Русском драматическом театре Литовской ССР, преподавал в студии при Киевском театре имени Ивана Франко, в российском госучилище циркового и эстрадного искусства.

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Он ставил спектакли в Украине, России, странах Балтии и Запада. Был народным артистом Украины и России, награжден множеством премий, в США включен в категорию "50 людей мира, которые повлияли на вторую половину ХХ века". В 1991-м создал в Москве частный Театр Романа Виктюка, который в 96-м получил статус государственного.

Виктюк заявлял о готовности взять на поруки и публично поддерживал панк-группу Pussy Riot, которую в России осудили за перформанс "Богородица, Путина прогони!" в московском храме Христа Спасителя.

В 2014-м призывал жителей Донбасса выключить телевизоры, а тех, кто не считает себя гражданином Украины – оставить страну в покое.

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Марк Сировой

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