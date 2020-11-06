"Или буду жить хорошо, или мои работы будут бессмертны". Жванецкий: 10 фактов о сатирике

Михаилу Жванецкому еще при жизни ставили памятники, его именем называли улицы

Сегодня в возрасте 87 лет умер Михаил Жванецкий. LIGA.net собрала из открытых источников десять интересных фактов о великом сатирике и его лучшие цитаты.

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1. Родился в Одессе, работал в порту. "Восемь лет погрузки-выгрузки, разъездов на автопогрузчике, сидения в пароходе, в трюме, в угле, когда видны только глаза и зубы. Там я мужал", – вспоминал этот период сатирик.

2. Начинал спичрайтером. Жванецкий писал тексты для выступлений юмористов Романа Карцева, Виктора Ильченко и Аркадия Райкина. Позже с Карцевым и Ильченко ушел из театра Райикна, основав Театр миниатюр в Одессе, начал выступать сольно. За время карьеры также работал в Петербурге и Москве.

3. Сделал выбор в пользу произведений. "Я же говорил: или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений".

4. Сравнивал жизнь с роялем ("клавиша белая, клавиша черная… крышка") и шутил о ее парадоксах ("что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь"; "наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу"; "оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров, пессимист боится, что так оно и есть").

5. Говорил, что "алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве".

6. Поддерживал территориальную целостность Украины, но получил награду от Путина. "Мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял", – объяснял он в 2015 году.

7. Его именем при жизни называли улицы. В Приморском районе Одессы есть бульвар Жванецкого. А скульптуры сатирика стоят в литмузее Одессы и на аллее юмора в Ялте.

8. Пытался остановить войну в Чечне и поддержал панк-группу Pussy Riot. Подписывал октрытые письма к властям с призывами остановить войну и освободить артисток.

9. По-особому видел счастье:

- "Огромное счастье – видеть настоящую кровавую героическую жизнь и в ней не участвовать";

- "Положительные эмоции – это эмоции, которые возникают, если на все положить";

- "Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда – отрицательно".

10. И мудрость:

- "Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один";

- "Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он";

- "Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений".

В октябре 2020 года Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста.

Сегодня сатирик умер.

Марк Сировой

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