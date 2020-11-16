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В Харькове напали на режиссера Садовского, он умер в больнице

16.11.2020, 23:01
В Харькове напали на режиссера Садовского, он умер в больнице - Фото
Леонид Садовский (фото - num.kharkiv.ua)

Леонид Садовский был заведующим кафедрой актерского мастерства Харьковского национального университета искусств

В Харькове напали на 71-летнего заведующего кафедрой одного из университетов. Он скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Судя по информации на сайте Харьковского национального университета искусств им. Котляревского, речь идет о режиссере театра и кино, заведующем кафедрой актерского мастерства Леониде Садовском. Это подтверждают местные СМИ. 

Происшествие, по данным полиции, произошло 14 ноября, когда мужчина возвращался домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и нанес несколько ударов по голове неустановленным пока предметом. Мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя, пошел домой, где его жена вызвала скорую помощь.

Потерпевшего госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой помощи, где 16 ноября он скончался.

Открыто дело с предварительной квалификацией по ч.1ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.

Полиция устанавливает личность злоумышленника.

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Вадим Ребрина
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Харьков Леонид Садовский

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