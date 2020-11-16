В Харькове напали на режиссера Садовского, он умер в больнице
Леонид Садовский был заведующим кафедрой актерского мастерства Харьковского национального университета искусств
В Харькове напали на 71-летнего заведующего кафедрой одного из университетов. Он скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Судя по информации на сайте Харьковского национального университета искусств им. Котляревского, речь идет о режиссере театра и кино, заведующем кафедрой актерского мастерства Леониде Садовском. Это подтверждают местные СМИ.
Происшествие, по данным полиции, произошло 14 ноября, когда мужчина возвращался домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и нанес несколько ударов по голове неустановленным пока предметом. Мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя, пошел домой, где его жена вызвала скорую помощь.
Потерпевшего госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой помощи, где 16 ноября он скончался.
Открыто дело с предварительной квалификацией по ч.1ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.
Полиция устанавливает личность злоумышленника.
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