В дымоходе школы в Харькове нашли боевое отравляющее вещество Первой мировой войны: фото

Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек, пострадавших нет

Сегодня, 16 ноября, в одной из школ Харькова обнаружили ядовитое вещество. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Как отмечается, в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе нашли две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом.

На одной из колб была маркировка "Адамсит", но второй этикеток не было.

СПРАВКА. Адамсит относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути. С этой целью в виде аэрозолей применялся в Первой мировой войне.

По данным полиции, во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет.

Сообщается, что обнаруженное вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.

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Наталия Медведева

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