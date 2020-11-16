UA

В дымоходе школы в Харькове нашли боевое отравляющее вещество Первой мировой войны: фото

16.11.2020, 20:30
В дымоходе школы в Харькове нашли боевое отравляющее вещество Первой мировой войны: фото - Фото
Иллюстративное фото: George Lazurenko/flickr Нацполиции

Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек, пострадавших нет

Сегодня, 16 ноября, в одной из школ Харькова обнаружили ядовитое вещество. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе нашли две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом.

На одной из колб была маркировка "Адамсит", но второй этикеток не было. 

СПРАВКА. Адамсит относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути. С этой целью в виде аэрозолей применялся в Первой мировой войне.

По данным полиции, во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет.

Сообщается, что обнаруженное вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.

Найденное в школе вещество (Фото: пресс-служба полиции Харьковской области)

Читайте также: В Исландии от ледника откололся бомбардировщик ВВС США — фото

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
полиция Харьков школа яд первая мировая война

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Об’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет

Партнерський проєктОб’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет
 