В дымоходе школы в Харькове нашли боевое отравляющее вещество Первой мировой войны: фото
Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек, пострадавших нет
Сегодня, 16 ноября, в одной из школ Харькова обнаружили ядовитое вещество. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе нашли две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом.
На одной из колб была маркировка "Адамсит", но второй этикеток не было.
СПРАВКА. Адамсит относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути. С этой целью в виде аэрозолей применялся в Первой мировой войне.
По данным полиции, во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет.
Сообщается, что обнаруженное вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.
Читайте также: В Исландии от ледника откололся бомбардировщик ВВС США — фото
Комментарии