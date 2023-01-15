Умер Вахтанг Кикабидзе

Грузинский киноактер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в воскресенье местные медиа (в частности, оппозиционный телеканал Mtavari и Sova) со ссылкой на представителей партии Единое национальное движение, которое он представлял в парламенте Грузии, и его сына Рати Абзанидзе.

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Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 в Тбилиси. В 1959-1965 годах учился в Тбилисском государственном университете, а в 1961-1963 – в Институте иностранных языков. С 1959 – артист филармонии, а с 1967 – солист вокально-инструментального ансамбля "Орэра". В те же годы Кикабидзе дебютировал в кино.

В 1969 году актер впервые снялся у Георгия Данелия в фильме "Не горюй!" (Приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене, 1970). Следующей знаковой картиной стала "Мелодии Верийского квартала" (Георгий Шенгелая).

В 1977 году вышел еще один фильм Данелии "Мимино", где Кикабидзе исполнил свою самую известную роль – летчика Валико Мизандари. В 1978 году он получил государственную премию СССР.

В 2020 году Кикабидзе стал депутатом парламента Грузии по партийному списку от оппозиционного блока "Единое национальное движение".

Он поддерживал Украину и отказывался гастролировать в России.

Андрій Водяний

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