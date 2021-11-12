Кикабидзе о гастролях в России: Нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет

Украинские певцы и другие деятели культуры не должны ездить в Россию зарабатывать деньги. Об этом сказал грузинский артист и политик Вахтанг Кикабидзе в программе Свобода слова Савика Шустера.

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"Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа… Что-то надо придумывать, чтобы они не ездили. То же самое у нас происходит. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет. Я имею в виду народ… Неправильно", – сказал Кикабидзе, отвечая на вопрос о том, могут ли украинские артисты ездить в Россию на гастроли.

Он сказал, что уже 12 лет ни в одном российском городе не был, несмотря на то, что приходят сотни приглашений.

11 октября 2021-го петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала больше 25 000 голосов.

Президент Владимир Зеленский поручил проработать предложения петиции о запрете концертов артистов из России премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

Наталия Медведева

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