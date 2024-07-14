Умерла звезда "Беверли Хиллз" и "Все женщины – ведьмы" Шеннен Доэрти

После девяти лет борьбы с раком груди в возрасте 53 лет из жизни ушла известная актриса Шеннен Доэрти

Шеннен Догерти (Фото - Instagram актрисы)

В возрасте 53 лет скончалась американская актриса Шеннен Доэрти, которая в течение девяти лет боролась с раком груди. Информацию о смерти звезды сериалов "Беверли Хиллз" и "Все женщины – ведьмы" подтвердила для PEOPLE публицистка Доэрти Лесли Слоун.

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"С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с ней", – сказала Слоун.

Она добавила, что Доэрти была в окружении близких, а также ее собаки Боуи.

Рак груди у Доэрти впервые обнаружили в 2015 году, с тех пор актриса начала лечение. В 2017 году она сообщила о ремиссии, однако в 2020 году рак вернулся. В 2023 году актриса рассказала, что рак дал метастазы в мозг, а впоследствии распространился на кости.

В начале полномасштабного вторжения России Доэрти публично поддержала Украину, распространяла обращения президента Владимира Зеленского и публиковала сообщения о военных преступлениях российского диктатора Владимира Путина и о волонтерстве.