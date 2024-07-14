Померла зірка "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки – відьми" Шеннен Догерті

Після дев'яти років боротьби із раком грудей у віці 53 років із життя пішла відома актриса Шеннен Догерті

Шеннен Догерті (Фото - Instagram актриси)

У віці 53 років померла американська актриса Шеннен Догерті, яка протягом дев'яти років боролася з раком грудей. Інформацію про смерть зірки серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки – відьми" підтвердила для PEOPLE публіцистка Догерті Леслі Слоун.

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"З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з нею", – сказала Слоун.

Вона додала, що Догерті була в оточенні близьких, а також її собаки Боуї.

Рак грудей у ​​Догерті вперше виявили у 2015 році, відтоді актриса почала лікування. У 2017-му вона повідомила про ремісію, однак у 2020-му рак повернувся. У 2023-му актриса розповіла, що рак дав метастази у мозок, а згодом поширився на кістки.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Догерті публічно підтримала Україну, поширювала звернення президента Володимира Зеленського та публікувала дописи про воєнні злочини російського диктатора Володимира Путіна і про волонтерство.