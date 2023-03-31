В Эстонии организации культуры начали бойкотировать дирижера, который выступил в России
Ведущий эстонский дирижер и композитор Андрес Мустонен в марте дал концерт в российском Новосибирске с местным оркестром, после чего с ним прекратили сотрудничество эстонские организаторы концертов, а Министерство культуры Эстонии заявило, что осуждает его поступок. Об этом сообщает ERR.ee.
В министерстве сообщили изданию, что "любое культурное сотрудничество Эстонии с Россией сейчас прервано". Хотя прямых отношений с Мустоненом у официальных структур нет и его выступление в России с ним самим не обсуждалось, однако организатор других его выступлений Eesti Kontsert по собственной инициативе разорвал с ним договор и отменил его концерты.
Глава отдела коммуникаций минкульта Меэлис Компус сказал, что "очень печально, что в Эстонии, которая является сторонницей Украины на всех уровнях, есть такие деятели культуры, которые... приняли решение выступать в России в такой момент".
Компус считает, что "культурное сотрудничество с государством-агрессором, президент которого объявлен в международный розыск, недопустимо".
- В сентябре 2022 года в Польше отменили концерты сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса из-за отношения музыканта к войны России против Украины.
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