Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.01.2019, 21:51

В Грузии появился съедобный памятник культурного наследия

В Грузии появился съедобный памятник культурного наследия - Фото
Фото: GoldVoice.club

Хачапури - один из важнейших компонентов грузинской кухни, говорится в указе нацагенства

Реклама
Реклама

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии признало хачапури (пирог с сыром) нематериальным памятником культурного наследия страны. Об этом сообщает Новости-Грузия.

Соответствующий приказ подписал глава нацагентства Николоз Антидзе.

Реклама

"Хачапури - один из важнейших компонентов грузинской кухни. Это визитная карточка грузинской кулинарной культуры, составляющая рациона и грузинского ритуала. Предоставление этому элементу статуса памятника нематериального культурного наследия можно считать механизмом его охраны", - говорится в указе.

Также в ведомстве считают, что новый статус хачапури поможет популяризировать грузинскую национальную кухню и культуру страны.

Читайте также: Картины Рембрандта становятся все лучше. Стало известно, почему

Ранее и.о. министра здарвоохранения Ульяна Супрун объяснила, как правильно есть сало. Лучше всего есть сало с картофелем, кукурузной кашей, хлебом, красным перцем, горчицей, морковью, помидорами или борщом.

Отправить:
Распечатать:
Теги: памятник, Грузия, еда, культура, хачапури
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 