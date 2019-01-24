В Грузии появился съедобный памятник культурного наследия

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Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии признало хачапури (пирог с сыром) нематериальным памятником культурного наследия страны. Об этом сообщает Новости-Грузия.

Соответствующий приказ подписал глава нацагентства Николоз Антидзе.

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"Хачапури - один из важнейших компонентов грузинской кухни. Это визитная карточка грузинской кулинарной культуры, составляющая рациона и грузинского ритуала. Предоставление этому элементу статуса памятника нематериального культурного наследия можно считать механизмом его охраны", - говорится в указе.

Также в ведомстве считают, что новый статус хачапури поможет популяризировать грузинскую национальную кухню и культуру страны.

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Ранее и.о. министра здарвоохранения Ульяна Супрун объяснила, как правильно есть сало. Лучше всего есть сало с картофелем, кукурузной кашей, хлебом, красным перцем, горчицей, морковью, помидорами или борщом.