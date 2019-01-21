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21.01.2019, 17:25

Картины Рембрандта становятся все лучше. Стало известно, почему

Картины Рембрандта становятся все лучше. Стало известно, почему - Фото
Фото: EPA

Полотна Рембрандта от времени не стареют, а становятся только лучше. Ученые выяснили, почему так происходит

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Исследователи из Нидерландов раскрыли секрет техники Рембрандта. Об этом сообщает NOS.

При создании своих работ художник часто использовал технику импасто - прием, при котором на полотно наносится очень густой слой краски для усиления рельефности картины и текстуры.

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До сих пор ученые не могли понять, что именно Рембрандт добавлял в свои краски, чтобы на его картинах от их толщи появлялся своеобразный эффект 3D.

Оказалось, все дело в минерале плумбонакрите. Но интересно другое: сам художник его и не планировал использовать в своих работах - минерал появился на картинах в результате высыхания краски.

Таким образом, полотна Рембрандта со временем становятся только лучше.

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Теги: картина, искусство, рембрандт
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