В Нидерландах нашли неизвестную ранее картину Ван Гога - видео

В Нидерландах обнаружили неизвестную ранее картину знаменитого художника Винсента Ван Гога. Об этом сообщает Omroep Brabant.

Картина десятилетиями оставалась семейной реликвией и передавалась по наследству.

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"Недавно дом-музей Ван Гога получил небольшую картину от 92-летней гаагской леди. На картине изображен интерьер бара. На полотне подпись Винсент. Дама подарила полотно музею, потому что была очень тронута теплым приемом который ей там оказали", - говорится в сообщении.

Художник некоторое время проживал в Гааге, поэтому вероятно, мог написать эту картину там. На установление подлинности полотна может пойти почти год.

Фото: rtvdrenthe.nl

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В конце декабря сообщалось, что из музея Стенерсена в Осло пропали шесть работ норвежского первопроходца экспрессионизма Эдварда Мунка, но в учреждении этого не знали: пропажу обнаружили во время расследования о других полотнах.