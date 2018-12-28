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28.12.2018, 08:43

В Норвегии музей недосчитался нескольких картин автора "Крика"

В Норвегии музей недосчитался нескольких картин автора "Крика" - Фото
Здание в Осло, где будет музей Мунка (фото — munchmuseet.no)

С 1952 года некоторые работы Эдварда Мунка из коллекции музея Стенерсена долго хранились в общежитии и кафе студгородка Согн — без надлежащей охраны

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Из музея Стенерсена в Осло пропали шесть работ норвежского первопроходца экспрессионизма Эдварда Мунка, но в учреждении этого не знали: пропажу обнаружили во время расследования о других полотнах журналисты газеты Dagbladet.

В разные годы пропали 34 картин Мунка, который известен в первую очередь как автор "Крика". Эта картина считается самой популярной в мире после "Моны Лизы" Леонардо да Винчи.

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Пропали "Смерть Марата", "Омега плачет", "Плачущая девушка у кровати", "Портрет фру Р.", "Тиргартен-Берлин" и "Оге Кристиан Гирлёфф".

Сотрудники музея проверили хранилище, но перечисленные работы там не нашли. До 1994 года у собрания Стенерсена не было своего здания.

Весной 2012 года "Крик" продали на Сотбис за $119,9 млн.

Как утверждает Википедия, "творчество Мунка охвачено мотивами смерти, одиночества, но при этом и жаждой жизни".

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Теги: музей, картина, художник, норвегия, кража, эдвард мунк
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