В Британии кот искусствоведа повредил картину 17 века за $6,7 тыс

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Кот британского искусствоведа повредил любимую картину своего хозяина. Она стоит 5 тыс фунтов и ее написали в 17-м столетии. Об этом пишет The Telegraph.

41-летний Бендор Гросвенор купил картину Джона Майкла Райта за 5,250 фунтов и занялся ее восстановлением: из-за наступления жаркого лета после очень холодной зимы краска на ней немного "потрескалась".

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Во время реставрации Гросвенор отступил от картины, и как раз в этот момент его кот прыгнул на полотно и оставил посреди него большое пятно.

По словам искусствоведа, теперь восстановление картины обойдется ему почти в ту же сумму, что и ее покупка. К тому же, к своему первоначальному состоянию ее уже не удастся вернуть.

“Райт - один из моих самых любимых художников. Я купил именно эту картину, потому что она была в отличном состоянии. Теперь же она выглядит не лучшим образов. По крайней мере, мой кот приземлился не на лицо (портрета - ред.)”, - говорит Гросвенор.

По словам искусствоведа, он не жалеет о произошедшем, а его питомец точно “не фанат Райта”.

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