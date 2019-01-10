Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.01.2019, 11:24

В Британии кот искусствоведа повредил картину 17 века за $6,7 тыс

В Британии кот искусствоведа повредил картину 17 века за $6,7 тыс - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам хозяина, его кот явно "не фанат" художника, который ее написал

Реклама
Реклама

Кот британского искусствоведа повредил любимую картину своего хозяина. Она стоит 5 тыс фунтов и ее написали в 17-м столетии. Об этом пишет The Telegraph.

41-летний Бендор Гросвенор купил картину Джона Майкла Райта за 5,250 фунтов и занялся ее восстановлением: из-за наступления жаркого лета после очень холодной зимы краска на ней немного "потрескалась".

Реклама

Во время реставрации Гросвенор отступил от картины, и как раз в этот момент его кот прыгнул на полотно и оставил посреди него большое пятно.

По словам искусствоведа, теперь восстановление картины обойдется ему почти в ту же сумму, что и ее покупка. К тому же, к своему первоначальному состоянию ее уже не удастся вернуть.

“Райт - один из моих самых любимых художников. Я купил именно эту картину, потому что она была в отличном состоянии. Теперь же она выглядит не лучшим образов. По крайней мере, мой кот приземлился не на лицо (портрета - ред.)”, - говорит Гросвенор.

По словам искусствоведа, он не жалеет о произошедшем, а его питомец точно “не фанат Райта”.

Читайте также: Полицейский помог коту Терезы Мэй спрятаться от дождя: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: британия, картина, искусство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 