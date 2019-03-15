В Louis Vuitton убрали модели одежды, посвященные Майклу Джексону

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Через два месяца после показа коллекции осень-зима 2019, созданной по мотивам творчества Майкла Джексона, во французском модном доме Louis Vuitton заявили, что больше не будут выпускать вещи, которые напоминают об певце. Об этом сообщает The Guardian.

Такое решение в Louis Vuitton приняли после заявлений о сексуальном надругательстве над детьми в документальном фильме HBO "Покидая Неверленд".

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В Модном доме заявили, что на время показа коллекции не знали о существовании и содержании фильма. Коллекция одежды должна была поступить в продажу уже летом.

Американский телеканал HBO выпускает скандальный документальный фильм о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland), в котором его обвиняют в педофилии. Двухсерийную ленту режиссера Дэна Рида критики уже назвали "шокирующим фильмом ужасов". В четырехчасовом фильме 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон рассказывают о насилии со стороны известного поп-певца против них, когда им было 10 и 7 лет соответственно.