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27.01.2019, 19:09

В Третьяковской галерее дерзко украли картину Куинджи

В Третьяковской галерее дерзко украли картину Куинджи - Фото
Фото: rusmuseum.ru

По словам очевидцев, злоумышленник под видом музейного работника достал картину из рамы и скрылся

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В Третьяковской галерее в Москве неизветсные похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри.Крым". Об этом сообщают росСМИ.

Очевидцы отметили, что злоумышленник под видом музейного работника достал картину из рамы и скрылся с нею прямо на глазах посетителей.

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Выход из галереи заблокирован полицией. Они проводили досмотр всех находящихся в музее. Предполагается, что подозреваемый может пока находиться в галерее.

9 января 2019 года наследникам французского политика еврейского происхождения вернули картину, которую во время Второй мировой войны похитили немецкие военные. 

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Теги: картина, третьяковская галерея, Архип Куинджи, Ай-Петри.Крым
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