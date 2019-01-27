В Третьяковской галерее дерзко украли картину Куинджи

Фото: rusmuseum.ru

В Третьяковской галерее в Москве неизветсные похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри.Крым". Об этом сообщают росСМИ.

Очевидцы отметили, что злоумышленник под видом музейного работника достал картину из рамы и скрылся с нею прямо на глазах посетителей.

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Выход из галереи заблокирован полицией. Они проводили досмотр всех находящихся в музее. Предполагается, что подозреваемый может пока находиться в галерее.

9 января 2019 года наследникам французского политика еврейского происхождения вернули картину, которую во время Второй мировой войны похитили немецкие военные.