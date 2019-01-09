Евреям в Германии вернули похищенную Вермахтом картину

Фото: EPA

Наследникам французского политика еврейского происхождения вернули картину, которую во время Второй мировой войны похитили немецкие военные. Об этом пишет AP.

Portrait of a Seated Young Woman ("Портрет сидящей молодой дамы" - ред.), написанный Тома Кутюром, принадлежал известному французскому журналисту, государственному деятелю и члену французского сопротивления Жоржу Манделю.

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Полотно обнаружили в ходе расследования властями Германии деятельности коллекционера Корнелиуса Гурлитта в 2012 году.

Гурлитт унаследовал от своего отца, который торговал картинами, конфискованными у немецких военных, около 1,5 тыс полотен. Многие из них были похищены у евреев, но лишь малую их часть вернули своим законным владельцам.

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