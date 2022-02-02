UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине более 35 000 новых заболевших COVID-19: статистика по Киеву и областям

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 08:24
В Украине более 35 000 новых заболевших COVID-19: статистика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 1 февраля, в Украине выявили 35 014 заболевших коронавирусом (днем ранее – 30 768). Больше всего новых случаев COVID-19 – во Львовской (2953), Одесской (2725) областях и Киеве (2499), сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в Украине умерли 204 пациента с коронавирусом (днем ранее – 192), выздоровели – 9894 (8835), были госпитализированы – 4314 (2069).

Было сделано 185 297 тестов (130 660). Методом ПЦР – 93 280 (67 886), ИФА – 8012 (6074), экспресс-тестов – 84 005 (56 700).

На утро 2 февраля в Украине выявили 4 130 027 заболевших с начала эпидемии: умерли 100 599 инфицированных, выздоровели – 3 641 474.

Читайте также: Несмотря на омикрон. Грузия отменила ковид-паспорта, Дания – почти все ограничения

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2499 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2363);
Винницкая область – 1252 (1654);
Волынская – 1016 (628);
Днепропетровская – 1732 (1418);
Донецкая – 1558 (1167);
Житомирская – 1581 (533);
Закарпатская – 773 (787);
Запорожская – 963 (835);
Ивано-Франковская – 1330 (907);
Киевская – 1409 (1174);
Кировоградская – 310 (258);
Луганская – 869 (756);
Львовская – 2953 (3411);
Николаевская – 816 (802);
Одесская – 2725 (2471);
Полтавская – 1171 (995);
Ровенская – 1695 (1441);
Сумская – 1499 (1308);
Тернопольская – 1329 (1441);
Харьковская – 2121 (1977);
Херсонская – 837 (441);
Хмельницкая – 1766 (1070);
Черкасская – 940 (1029);
Черновицкая – 988 (1010);
Черниговская – 882 (892).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

Читайте также: Полмиллиарда гривень на книги. Куда еще украинцы тратят "ковидную" тысячу

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев Украина коронавирус COVID-19 области
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 