В Украине более 35 000 новых заболевших COVID-19: статистика по Киеву и областям

Вчера, 1 февраля, в Украине выявили 35 014 заболевших коронавирусом (днем ранее – 30 768). Больше всего новых случаев COVID-19 – во Львовской (2953), Одесской (2725) областях и Киеве (2499), сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 204 пациента с коронавирусом (днем ранее – 192), выздоровели – 9894 (8835), были госпитализированы – 4314 (2069).

Было сделано 185 297 тестов (130 660). Методом ПЦР – 93 280 (67 886), ИФА – 8012 (6074), экспресс-тестов – 84 005 (56 700).

На утро 2 февраля в Украине выявили 4 130 027 заболевших с начала эпидемии: умерли 100 599 инфицированных, выздоровели – 3 641 474.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2499 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2363);

Винницкая область – 1252 (1654);

Волынская – 1016 (628);

Днепропетровская – 1732 (1418);

Донецкая – 1558 (1167);

Житомирская – 1581 (533);

Закарпатская – 773 (787);

Запорожская – 963 (835);

Ивано-Франковская – 1330 (907);

Киевская – 1409 (1174);

Кировоградская – 310 (258);

Луганская – 869 (756);

Львовская – 2953 (3411);

Николаевская – 816 (802);

Одесская – 2725 (2471);

Полтавская – 1171 (995);

Ровенская – 1695 (1441);

Сумская – 1499 (1308);

Тернопольская – 1329 (1441);

Харьковская – 2121 (1977);

Херсонская – 837 (441);

Хмельницкая – 1766 (1070);

Черкасская – 940 (1029);

Черновицкая – 988 (1010);

Черниговская – 882 (892).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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