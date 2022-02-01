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Коронавирус. Киев перешел в оранжевую зону карантина, в ней еще 18 областей

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 09:42
Коронавирус. Киев перешел в оранжевую зону карантина, в ней еще 18 областей - Фото
Эпидемия коронавируса в Киеве (Фото - ЕРА)

Киев перешел в оранжевую зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса. Также в ней находятся 18 областей, говорится в данных Минздрава.

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На утро 1 февраля в оранжевой зоне находятся Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

В желтой – Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская области.

В красной – Ивано-Франковская и Ровенская.

Оранжевая зона является сигнальной. Она означает, что по эпидемическим показателям область или город приближаются к красной зоне, и местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

Главное отличие желтой от красной зоны – в COVID-сертификатах, необходимых для работы ряда учреждений и доступа к большинству услуг. В желтой зоне достаточно сертификата об одной дозе вакцины, в красной – необходимы минимум две.

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Коронавирус. Киев перешел в оранжевую зону карантина, в ней еще 18 областей

Коронавирус. Киев перешел в оранжевую зону карантина, в ней еще 18 областей

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Марк Сировой
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