Коронавирус. Киев перешел в оранжевую зону карантина, в ней еще 18 областей
Киев перешел в оранжевую зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса. Также в ней находятся 18 областей, говорится в данных Минздрава.
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На утро 1 февраля в оранжевой зоне находятся Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.
В желтой – Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская области.
В красной – Ивано-Франковская и Ровенская.
Оранжевая зона является сигнальной. Она означает, что по эпидемическим показателям область или город приближаются к красной зоне, и местные власти могут вводить дополнительные ограничения.
Главное отличие желтой от красной зоны – в COVID-сертификатах, необходимых для работы ряда учреждений и доступа к большинству услуг. В желтой зоне достаточно сертификата об одной дозе вакцины, в красной – необходимы минимум две.
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- За прошедшие сутки в Украине выявили более 30 000 заболевших COVID-19, больше всего – во Львовской, Одесской областях и Киеве.
- Минздрав прогнозирует под 60 000 заболевших ежедневно на пике нынешней волны коронавируса.
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