Коронавирус. В Украине более 30 000 новых заболевших, Киев вернулся в тройку лидеров
За прошедшие сутки, 31 января, в Украине выявили 30 768 заболевших COVID-19 (днем ранее – 22 026). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – во Львовской (3411), Одесской (2471) областях и Киеве (2363), передает пресс-служба Минздрава.
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Вчера по всей стране умерли 192 инфицированных (днем ранее – 78), выздоровели – 8835 (4346), были госпитализированы – 2069 (2322).
Было сделано 130 660 тестов (64 072). Методом ПЦР – 67 886 (36 354), ИФА – 6074 (2756), экспресс-тестов – 56 700 (24 962).
На утро 1 февраля в Украине выявили 4 095 263 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 100 395 пациентов, выздоровели – 3 631 580.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 2363 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1026);
Винницкая область – 1654 (1070);
Волынская – 628 (420);
Днепропетровская – 1418 (781);
Донецкая – 1167 (584);
Житомирская – 533 (1576);
Закарпатская – 787 (684);
Запорожская – 835 (142);
Ивано-Франковская – 907 (1006);
Киевская – 1174 (591);
Кировоградская – 258 (233);
Луганская – 756 (130);
Львовская – 3411 (2934);
Николаевская – 802 (537);
Одесская – 2471 (1412);
Полтавская – 995 (291);
Ровенская – 1441 (823);
Сумская – 1308 (1331);
Тернопольская – 1441 (1124);
Харьковская – 1977 (1294);
Херсонская – 441 (452);
Хмельницкая – 1070 (2092);
Черкасская – 1029 (432);
Черновицкая – 1010 (870);
Черниговская – 892 (191).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и Донбасса.
- На прошлой неделе в Украине трижды были рекорды заболеваемости коронавирусом.
- Вчера в Украине расширили список тех, кого отстраняют от работы без вакцинации от коронавируса.
- Германия ужесточила правила въезда из Украины из-за ситуации с коронавирусом.
- Бустерная вакцинация от COVID-19 доступна всем желающим.
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