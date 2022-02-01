Коронавирус. В Украине более 30 000 новых заболевших, Киев вернулся в тройку лидеров

За прошедшие сутки, 31 января, в Украине выявили 30 768 заболевших COVID-19 (днем ранее – 22 026). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – во Львовской (3411), Одесской (2471) областях и Киеве (2363), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей стране умерли 192 инфицированных (днем ранее – 78), выздоровели – 8835 (4346), были госпитализированы – 2069 (2322).

Было сделано 130 660 тестов (64 072). Методом ПЦР – 67 886 (36 354), ИФА – 6074 (2756), экспресс-тестов – 56 700 (24 962).

На утро 1 февраля в Украине выявили 4 095 263 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 100 395 пациентов, выздоровели – 3 631 580.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2363 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1026);

Винницкая область – 1654 (1070);

Волынская – 628 (420);

Днепропетровская – 1418 (781);

Донецкая – 1167 (584);

Житомирская – 533 (1576);

Закарпатская – 787 (684);

Запорожская – 835 (142);

Ивано-Франковская – 907 (1006);

Киевская – 1174 (591);

Кировоградская – 258 (233);

Луганская – 756 (130);

Львовская – 3411 (2934);

Николаевская – 802 (537);

Одесская – 2471 (1412);

Полтавская – 995 (291);

Ровенская – 1441 (823);

Сумская – 1308 (1331);

Тернопольская – 1441 (1124);

Харьковская – 1977 (1294);

Херсонская – 441 (452);

Хмельницкая – 1070 (2092);

Черкасская – 1029 (432);

Черновицкая – 1010 (870);

Черниговская – 892 (191).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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