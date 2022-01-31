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Нет прививки – нет работы. Кого сегодня отстранят без вакцинации против COVID-19: список

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 13:52
Нет прививки – нет работы. Кого сегодня отстранят без вакцинации против COVID-19: список - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Сегодня, 31 января, от работы без сохранения зарплаты из-за отсутствия вакцинации от коронавируса отстраняются еще несколько категорий бюджетников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Работники этих учреждений, не получившие по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы", – сказано в сообщении.

Сотрудников каких категорий коснется изменение:

 - органов местного самоуправления;

 - государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;

 - коммунальных предприятий.

Уточняется, что не отстранят от работы сотрудников, которые документально подтвердили противопоказание к вакцинации.

С полным текстом приказа Минздрава можно ознакомиться по ссылке.

  • С 8 ноября 2021 года  обязательной вакцинации от коронавируса подлежат педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также работники местных государственных администраций.
  • В Минздраве уточнили, как руководители предприятий должны отстранять от работы невакцинированных сотрудников.

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Яна Катасонова
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