Коронавирус. В Украине третий день подряд рекорд – более 37 000 заболевших за сутки
29.01.2022, 08:15
Иллюстративное фото: Маркиян Лысейко/ЕРА
Вчера, 28 января, в Украине выявили рекордные 37 351 заболевших COVID-19 (днем ранее – 34 408). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Среди них – 5341 детей и 806 медиков.
Вчера по всей Украине умерли 149 инфицированных (днем ранее – 144), выздоровели – 7163 (6142), были госпитализированы – 3340 (3342).
Было сделано 169 998 тестов на коронавирус (168 073).
На утро 29 января в Украине выявили 4 017 961 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 100 031 человека, выздоровели – 3 615 257.
- В НАН прогнозируют: нынешня волна коронавируса будет стремительнее предыдущих из-за штамма омикрон, прогнозируется по 59 000 заболевших ежедневно в феврале.
- На фоне штамма омикрон в Украине разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса.
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