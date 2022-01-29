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Коронавирус. В Украине третий день подряд рекорд – более 37 000 заболевших за сутки

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2022, 08:15
Коронавирус. В Украине третий день подряд рекорд – более 37 000 заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Маркиян Лысейко/ЕРА

Вчера, 28 января, в Украине выявили рекордные 37 351 заболевших COVID-19 (днем ранее – 34 408). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Среди них – 5341 детей и 806 медиков.

Вчера по всей Украине умерли 149 инфицированных (днем ранее – 144), выздоровели – 7163 (6142), были госпитализированы – 3340 (3342).

Было сделано 169 998 тестов на коронавирус (168 073).

На утро 29 января в Украине выявили 4 017 961 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 100 031 человека, выздоровели – 3 615 257.

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Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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