Германия ужесточила правила въезда из Украины: регистрация, без вакцинации – карантин

С воскресенья, 30 января, Германия внесла Украину в список стран с высоким уровнем заражения коронавирусом и ужесточила правила въезда для невакцинированных – для них обязателен карантин. Об этом сообщается на сайте Института имени Роберта Коха (RKI).

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Уточняется, что перед въездом в Германию с территории Украины необходимо зарегистрироваться на сайте RKI и внести данные о вакцинации. Граждане с COVID-сертификатами или документами о перенесенном коронавирусе въедут в страну свободно (с отрицательным ПЦР-тестом для людей от шести лет), все остальные должны пройти десятидневный карантин.

Путешественники смогут сократить карантин, если через пять дней сдадут тест на коронавирус и его результат будет отрицательным. Условия обязательны для детей до 12 лет.

Правил должны придерживаться не только украинцы, но и граждане любой страны, если они приехали в Германию с территории Украины.

Ограничения действительны до 3 марта, затем их планируют пересмотреть.

Германия ужесточила правила въезда из стран, где увеличены темпы распространение коронавируса, загружены больницы или отсутствуют объективные данные о ситуации с COVID-19. Помимо Украины, это Афганистан, Бангладеш, Гватемала, Ирак, Кыргызстан, Куба, Оман, Пакистан, Палау, Сингапур, Новая Каледония (морская территория Франции).

С 9 по 30 января непривитые украинцы могли въехать на территорию страны при наличии отрицательного теста – карантин не требовался.

2 декабря 2021 года Германия ввела общенациональные ограничения для людей, которые не привиты от коронавируса.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что омикроном в ближайшие два месяца могут заболеть 50% европейцев.

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Яна Катасонова

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