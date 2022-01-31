UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия ужесточила правила въезда из Украины: регистрация, без вакцинации – карантин

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 12:11
Германия ужесточила правила въезда из Украины: регистрация, без вакцинации – карантин - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

С воскресенья, 30 января, Германия внесла Украину в список стран с высоким уровнем заражения коронавирусом и ужесточила правила въезда для невакцинированных – для них обязателен карантин. Об этом сообщается на сайте Института имени Роберта Коха (RKI).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уточняется, что перед въездом в Германию с территории Украины необходимо зарегистрироваться на сайте RKI и внести данные о вакцинации. Граждане с COVID-сертификатами или документами о перенесенном коронавирусе въедут в страну свободно (с отрицательным ПЦР-тестом для людей от шести лет), все остальные должны пройти десятидневный карантин.

Путешественники смогут сократить карантин, если через пять дней сдадут тест на коронавирус и его результат будет отрицательным. Условия обязательны для детей до 12 лет.

Правил должны придерживаться не только украинцы, но и граждане любой страны, если они приехали в Германию с территории Украины.

Ограничения действительны до 3 марта, затем их планируют пересмотреть.

Германия ужесточила правила въезда из стран, где увеличены темпы распространение коронавируса, загружены больницы или отсутствуют объективные данные о ситуации с COVID-19. Помимо Украины, это Афганистан, Бангладеш, Гватемала, Ирак, Кыргызстан, Куба, Оман, Пакистан, Палау, Сингапур, Новая Каледония (морская территория Франции).

С 9 по 30 января непривитые украинцы могли въехать на территорию страны при наличии отрицательного теста – карантин не требовался.

Читайте также: В Германии признали конституционными жесткие карантинные меры против коронавируса

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцина правила въезд карантин коронавирус СОVID-19 COVID-сертификат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 