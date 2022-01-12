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Германия не упрощала въезд для украинских туристов

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 14:20
Германия не упрощала въезд для украинских туристов - Фото
Аэропорт Берлин-Бранденбург (Фото – EPA)

Германия ввела и обновила свои ограничения на въезд на основании рекомендации Совета Евросоюза, но не упрощала условия въезда для граждан Украины. Об этом говорится в сообщении МВД Германии.

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На сайте министерства опубликован список третьих стран, для жителей которых разрешен неограниченный въезд в Германию. Украина в этом списке отсутствует.

Людям из третьих стран, которых нет в списке, разрешено въезжать в Германию при условии, если они "вакцинированы, выполняют важную функцию или если их поездка абсолютно необходима".

На сайте МИД для путешественников tripadvisor.mfa.gov.ua говорится, что с 9 января 2022 года с 00:00 полностью вакцинированные граждане Украины могут въехать в ФРГ без важной необходимости.

Они освобождаются от требований по электронной регистрации или прохождению карантина. Вакцинация последней дозой должна быть произведена минимум за 14 дней до въезда.

Непривитые граждане Украины могут въехать в ФРГ при важной необходимости (граждане, резиденты Евросоюза или их близкие родственники, путешествия в гуманитарных целях или для нужд немецкого правительства), предоставив либо отрицательный результат теста, либо справку о выздоровлении.

Список вакцин опубликован на сайте Института им. Пауля Эрлиха.

Германия не упрощала въезд для украинских туристов

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Александр Матвиенко
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Германия вакцина въезд путешествия коронавирус
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