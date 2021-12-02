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Германия ограничивает непривитых граждан: доступны только магазины

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02.12.2021, 18:47
Германия ограничивает непривитых граждан: доступны только магазины - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 2 декабря, Германия ввела общенациональные ограничения для людей, которые не привиты от коронавируса. Власти страны поддержали приятие обязательной вакцинации в ближайшие месяцы, пишет DW.

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По решению немецкого правительства, невакцинированным гражданам будет запрещен доступ ко всем предприятиям, кроме самых важных: магазинов, которые продают товары повседневного спроса. Правила обязательны на всей территории страны вне зависимости от количества заболевших в регионе.

В немецких школах вводится обязательное ношение масок. Ограничено число участников массовых мероприятий – до 50 человек в помещении и до 200 на свежем воздухе. Если присутствуют невакцинированные люди, то хозяева на вечеринку могут пригласить не более двух человек (дети до 14 лет не учитываются).

Новогодние праздники немцы обязаны провести без фейерверков и многолюдных вечеринок – они под запретом.

В правительстве поддержали обязательную вакцинацию, но окончательное решение должен принимать Бундестаг.

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Яна Катасонова
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Германия карантин коронавирус COVID-19
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