Штраф до 7500 евро за отказ ношения маски. В Британии ужесточили правила
Сегодня, 30 ноября, в Британии вступают в силу жесткие требования о ношении масок в общественных местах и транспорте – штраф до 6400 фунтов (7500 евро). Это связано с распространениям нового варианта коронавируса омикрон, пишет The Guardian.
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По новым правилам, защитные маски нужно носить в магазинах, торговых центрах, банках, почтовых отделениях, других местах массового скопления людей и в общественном транспорте.
Освобождены от более жестких правил будут дети до 11 лет, сотрудники магазинов, полиции и служб экстренной помощи. Не заставят платить штраф людей с инвалидностью, физическими и психическими расстройствами.
В случае нарушения первый штраф составит 200 фунтов (235 евро), последующие суммы будут увеличиваться – 400 фунтов (470 евро), 800 фунтов (940 евро). Максимальная сумма штрафа после большого количества нарушений – 6400 фунтов (7500 евро).
- 26 ноября 2021 года ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, выявленный в ЮАР.
- Из-за нового штамма ряд стран закрывают границы для людей из стран южной Африки, а Великобритания вводит дополнительные ограничения.
- 28 ноября Евросоюз опубликовал рекомендации в связи с появлением нового штамма.
- 29 ноября того же года некоторые страны мира начали закрывать границы. Об ужесточении мер заявили Япония и Польша.
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