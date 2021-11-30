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Штраф до 7500 евро за отказ ношения маски. В Британии ужесточили правила

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 09:38
Штраф до 7500 евро за отказ ношения маски. В Британии ужесточили правила - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 30 ноября, в Британии вступают в силу жесткие требования о ношении масок в общественных местах и транспорте – штраф до 6400 фунтов (7500 евро). Это связано с распространениям нового варианта коронавируса омикрон, пишет The Guardian.

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По новым правилам, защитные маски нужно носить в магазинах, торговых центрах, банках, почтовых отделениях, других местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

Освобождены от более жестких правил будут дети до 11 лет, сотрудники магазинов, полиции и служб экстренной помощи. Не заставят платить штраф людей с инвалидностью, физическими и психическими расстройствами.

В случае нарушения первый штраф составит 200 фунтов (235 евро), последующие суммы будут увеличиваться – 400 фунтов (470 евро), 800 фунтов (940 евро). Максимальная сумма штрафа после большого количества нарушений – 6400 фунтов (7500 евро).

Читайте также: Омикрон. В США призвали к бустерной вакцинации всех взрослых, Байден просит – без паники

Яна Катасонова
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