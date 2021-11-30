Штраф до 7500 евро за отказ ношения маски. В Британии ужесточили правила

Сегодня, 30 ноября, в Британии вступают в силу жесткие требования о ношении масок в общественных местах и транспорте – штраф до 6400 фунтов (7500 евро). Это связано с распространениям нового варианта коронавируса омикрон, пишет The Guardian.

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По новым правилам, защитные маски нужно носить в магазинах, торговых центрах, банках, почтовых отделениях, других местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

Освобождены от более жестких правил будут дети до 11 лет, сотрудники магазинов, полиции и служб экстренной помощи. Не заставят платить штраф людей с инвалидностью, физическими и психическими расстройствами.

В случае нарушения первый штраф составит 200 фунтов (235 евро), последующие суммы будут увеличиваться – 400 фунтов (470 евро), 800 фунтов (940 евро). Максимальная сумма штрафа после большого количества нарушений – 6400 фунтов (7500 евро).

26 ноября 2021 года ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, выявленный в ЮАР.

Из-за нового штамма ряд стран закрывают границы для людей из стран южной Африки, а Великобритания вводит дополнительные ограничения.

28 ноября Евросоюз опубликовал рекомендации в связи с появлением нового штамма.

29 ноября того же года некоторые страны мира начали закрывать границы. Об ужесточении мер заявили Япония и Польша.

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Яна Катасонова

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