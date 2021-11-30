В Германии признали конституционными жесткие карантинные меры против коронавируса

30 ноября Федеральный конституционный суд Германии постановил, что жесткие меры для борьбы с коронавирусом, одобренные Бундестагом в апреле, отвечают нормам Основного закона Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Комплекс мер, который прозвали "аварийный тормоз", был принят Бундестагом 21 апреля 2021 года. Он включал возможность введения комендантского часа на ночное время, ограничения на контакты, временное закрытие школ и отказ от преподавания в классах. За принятие закона проголосовали 342 депутата, 250 были против, еще 64 воздержались.

Вопрос о соответствии таких ограничительных мер Конституции ФРГ подняли многие немецкие общественные деятели и политики, в том числе депутаты Бундестага от оппозиционной в тот период партии СДПГ.

После рассмотрения их обращения, Федеральный конституционный суд постановил, что эти меры были соразмерны тяжелой эпидемической ситуации и создавали условия для защиты жизни и здоровья граждан, нормальной работы системы здравоохранения и отвечали общественным интересам.

Сергей Бережной

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