UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Омикрон обнаружен в 20 областях, больше всего случаев – в западных регионах и Киеве

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 12:55
Омикрон обнаружен в 20 областях, больше всего случаев – в западных регионах и Киеве - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Штамм омикрон обнаружен уже в 20 областях Украины, а суточное количество заболеваемости коронавирусом за последние три недели выросло в семь раз. Об этом сегодня, 31 января, на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего подтвержденных случаев заражения омикроном – в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве. Министр отметил, что в ближайшие две недели ожидается рост заболеваемости ковидом.

По словам Ляшко, в течение последних трех недель количество случаев госпитализации пациентов с ковидом выросло в два раза. Украина находится на 46-м месте из 54 территорий европейского региона ВОЗ по количеству случаев заражения на 100 000 населения за последние две недели.

Ляшко сообщил, что за прошлую неделю количество новых случаев (194 000) почти удвоилось по сравнению с позапрошлой (110 000).

Тем временем уровень вакцинации, по словам главы МОЗ, начал снижаться. Самые низкие показатели – в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Читайте также: Заявления о "легком COVID-19" при омикроне вводят в заблуждение – ВОЗ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко МОЗ коронавирус омикрон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 