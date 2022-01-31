Омикрон обнаружен в 20 областях, больше всего случаев – в западных регионах и Киеве

Штамм омикрон обнаружен уже в 20 областях Украины, а суточное количество заболеваемости коронавирусом за последние три недели выросло в семь раз. Об этом сегодня, 31 января, на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего подтвержденных случаев заражения омикроном – в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве. Министр отметил, что в ближайшие две недели ожидается рост заболеваемости ковидом.

По словам Ляшко, в течение последних трех недель количество случаев госпитализации пациентов с ковидом выросло в два раза. Украина находится на 46-м месте из 54 территорий европейского региона ВОЗ по количеству случаев заражения на 100 000 населения за последние две недели.

Ляшко сообщил, что за прошлую неделю количество новых случаев (194 000) почти удвоилось по сравнению с позапрошлой (110 000).

Тем временем уровень вакцинации, по словам главы МОЗ, начал снижаться. Самые низкие показатели – в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Читайте также: Заявления о "легком COVID-19" при омикроне вводят в заблуждение – ВОЗ

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.