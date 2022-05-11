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Второй полуфинал Евровидения 2022: где и когда смотреть

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 20:15
Второй полуфинал Евровидения 2022: где и когда смотреть - Фото
The Rasmus (Фото: ЕРА)

В четверг, 12 мая, в Турине пройдет второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2022", на котором выступят представители 18 стран. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Следить за конкурсом можно на платформах "Суспільного мовлення":

Помимо этого, в этом году Евровидение можно будет смотреть онлайн в приложение Дия в разделе Дия TV.

Во втором полуфинале выступят 18 участников:

  1. Финляндия: The Rasmus — Jezebel;

  2. Израиль: Michael Ben David — I.M;

  3. Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano;

  4. Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;

  5. Грузия: Circus Mircus — Lock Me In;

  6. Мальта: Эмма Мускат И Ам (What I Am);

  7. Сан Марино: Achille Lauro — Stripper;

  8. Австралия: Sheldon Riley — Not The Same;

  9. Кипр: Andromache — Ela;

  10. Ирландия: Brooke — That’s Rich;

  11. Северная Македония: Andrea — Circles;

  12. Эстония: Stefan — Hope;

  13. Румыния: WRS — Llámame;

  14. Польша: Ochman — River;

  15. Черногория: Vladana — Breathe;

  16. Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You;

  17. Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;

  18. Чехия: We Are Domi — Lights Off.

19. Украинская группа Kalush Orchestra выступила вчера под номером 6 в первом полуфинале и вышла в финал песенного конкурса "Евровидение-2022" со своей песней "Стефания".

Читайте также: Kalush Orchestra и Евровидение: когда выступление, история группы, участников и песни "Стефания"

Наталия Фреик
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евровидение второй полуфинал Kalush Orchestra
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