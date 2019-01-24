Выставленные на аукцион "картины Гитлера" оказались подделкой

Фото: EPA

На аукционе в Берлине выставили три акварельные картины, автором которых назвали Адольфа Гитлера. Выяснилось, что акварели поддельные. Об этом сообщает BBC.

Сейчас полиция арестовала три картины, поскольку подозревает, что они поддельные.

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Представители аукциона сообщали, что картины предоставила пара пожилых людей, не пожелавшая разглашать свои имена.

На аукционе картины датировали началом 20 века - временем, когда Гитлер работал художником в Мюнхене. Организаторы ожидали, что наибольший спрос будет со стороны онлайн-участников из Великобритании, Скандинавии, США и России. Аукционисты полагали, что хотя у картин "нет художественной ценности", их можно продать за тысячи евро.

До Первой мировой войны Гитлер работал в Вене художником, рисуя открытки и картины. Там он дважды не смог поступить в Венскую академию искусства. Многие работы в конце Второй мировой войны конфисковала американская армия. "Коллекцию" никогда не выставляли.